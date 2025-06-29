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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آسر ياسين: مثلت بالصدفة وسهير البابلي قالتلي إنت بأدبك مش هتكمل

اسر ياسين
اسر ياسين

حل النجم آسر ياسين ووالدته منى الدغيدي، ضيفا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، للحديث عن بداياته الفنية وكيفية دخوله إلى عالم التمثيل.

وقال آسر ياسين، إسعاد يونس من الناس اللى دعمتنى بداية من فيلم "رسائل البحر"، ومن الشخصيات المؤثرة جدا واللى بحترمها وكنت دائما بتمنى أكون فى البرنامج بتاعك، والحمد لله وقد كان".

وأضاف آسر ياسين: "كنت خجول وسهير البابلى قالتلى انت بالذوق والأدب ده مش هتكمل، فركزت فى الشغل أكتر وربنا حطلى فى طريقى ولاد حلال منهم شريف عرفة وحضرتك، وحطونى فى الشغل اللى عاوزة وهو الحب والإخلاص".

تابع آسر ياسين، مكنتش بفكر إنى أمثل والتمثيل جه بالصدفة، والبداية قدمت مسرحية فى مسرح الجامعة فحبيت التمثيل، والحمد لله ربنا وفقى وحط فى سكتى ولاد الحلال".

آسر ياسين إسعاد يونس صاحبة السعادة

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