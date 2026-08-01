القبض على السائق .. سيارة نقل بمقطورة تطيح بعدد من السيارات بطريق الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل بمقطورة" بالسير برعونة والإصطدام بعدد من السيارات بالطريق الصحراوى بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو (مدير بإحدى الشركات) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 31 يوليو المنقضى وحال سيره بسيارته "سارية التراخيص" بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة أول العامرية تلاحظ له قيام قائد سيارة "نقل بمقطورة" بالسير برعونة ، وحال قيامه بتصويره لتوثيق الواقعة إصطدم قائد السيارة النقل بعدد من السيارات مما أدى إلى إصطدام سيارته بإحداها وحدوث تلفيات بها .



أمكن تحديد وضبط السيارة النقل "منتهية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، يحمل رخصة قيادة منتهية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبين تعاطيه المواد المخدرة .



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .









