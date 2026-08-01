القبض على 3 أشخاص صدما فتاة بدراجاتهم النارية الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إصطدام دراجة نارية يستقلها 3 أشخاص بفتاة حال عبورها الطريق ولواذهم بالفرار بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ يوليو تبلغ لمركز شرطة قطور من (طالبة "مصابة بكدمات متفرقة" – مقيمة بدائرة المركز) بأنه حال عبورها الطريق بدائرة المركز إصطدمت بها دراجة نارية يستقلها بعض الأشخاص مما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها ، ولاذوا بالفرار .



أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها "لايحمل رخصة قيادة "ومستقليها (طالبين - مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم إعترف قائدها بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وعللوا هروبهم خشية تعرضهم للمساءلة القانونية .

تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .