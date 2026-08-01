قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها
لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026
تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال في قبل انطلاق الموسم الجديد
الأهالي والغواصون ينتشلون جثمان شاب غرق في شاطئ الأبيض بمطروح
وفاة محامية أثناء إجراء جراحة داخل مركز طبي خاص بالإسماعيلية
كان سرقها وسابها عايشة..أسرة مسنة تطالب بالقصاص من قاتل والدتهما بالمنوفية
هيئة الدواء تحسم الجدل.. لا إلغاء لتسعير الأدوية والأسعار ثابتة في الأسواق
ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس مع بداية أغسطس
وزير الداخلية الفرنسي: لا حديث مطلقاً عن مغادرة إسبانيا لمنطقة شنجن
كيف تقلل استهلاك المكيف للكهرباء؟.. نصائح فعالة لخفض الفاتورة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة "آوموري" اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحزن يكسو قلوب الناس ..أهالي زفتي في جنازة مهيبة في وداع ضحايا حادث المنزل المنهار ..فيديو وصور

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شيع المئات من الأسر والعائلات بمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل جثامين 4 ضحايا من شهداء المنزل المنهار في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عيد وسط مشاركة الأقارب والجيران والأصدقاء ودفنهم بمثواهم الاخير بمقابر أسرهم وسط الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة.

حزن ووداع جثامين المنزل المنهار  

 

كان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية توجه إلى موقع حادث انهيار العقار بشارع فلسطين بمدينة زفتى، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا والاطمئنان على سير أعمال الإنقاذ والتأمين، والوقوف على مستجدات الموقف لحظة بلحظة، موجهًا بتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة، والتعامل الفوري مع آثار الحادث.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفر الحادث عن وفاة أربعة مواطنين، وتتقدم محافظة الغربية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تشكيل لجان فنية 

كما وجّه المحافظ بتكليف الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة زفتى بسرعة إجراء المعاينة الفنية للعقار المنهار، وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، وبيان مدى تأثرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ سلامة المواطنين، مع إعداد تقرير فني شامل للوقوف على أسباب الانهيار.

توجيه الشكر والتقدير 

وفي ختام متابعته، وجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومديرية الشؤون الصحية، والأجهزة التنفيذية، وكافة الجهات المعنية، مشيدًا بما بذلوه من جهود مخلصة وسرعة استجابة وتنسيق منذ اللحظات الأولى للبلاغ، مؤكدًا أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال جارية، مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة حتى الانتهاء الكامل من جميع الإجراءات، واتخاذ ما يلزم وفقًا لنتائج المعاينات.

اخبار محافظة الغربية توجيه حادث انهيار منزل جنازة ضحايا زفتي محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر سيتي

مرموش خارج القائمة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

بيراميدز

بيراميدز يواجه العربي الكويتي في ثالث وديات معسكر تركيا

الزمالك

حسام الزناتي الأقرب لمنصب المدير الرياضي في الزمالك

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد