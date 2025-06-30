وزير الخارجية: مشهد 30 يونيو أبكاني.. ملايين المصريين خرجوا لاستعادة وطنهم

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن ذكرياته إبان ثورة الثلاثين من يونيو التي تأتي ذكراها غدًا، معلقاً: "كنت حينها في مبنى ماسبيرو، وأثناء خروجي للشارع وفي طريق العودة للمنزل، شاهدت الأعداد الغفيرة التي قُدرت بالملايين، وشاهدت أمواجًا متلاطمة من البشر ممن خرجوا لاستعادة وطنهم.

لحظة مفصلية فارقة للبلاد

وأردف في تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "في مكتبي وأثناء الاستماع لبيان الثالث من يوليو أجهشت في البكاء، لأن بيان 3 يوليو 2013 شكّل لحظة مفصلية فارقة للبلاد."

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بدور عظيم في ثورة يونيو وخاطر بحياته، قائلاً: "المؤسسة العسكرية استجابت لإرادة الشعب المصري العظيم في 30 يونيو."

وأشار إلى دور القوات المسلحة المصرية، وهي مؤسسة وطنية عظيمة فهي "درع وسيف" لهذا الوطن، قائلاً: "في ذكرى يونيو لا يمكن أن ننسى دور مؤسسات الدولة الأمنية ووزارة الخارجية ، مشيداً بالشعب المصري قائلاً: "الشعب المصري العظيم حرص على النزول للشوارع ليستعيد وطنه المختطف، موضحاً أن الإعلام المصري الوطني لعب دورًا عظيمًا ومشهودًا في ثورة 30 يونيو، قائلاً: "الإعلام المصري نقل الصورة الحقيقية لما يجري في مصر للخارج".