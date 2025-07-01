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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025: مواجهة التحديات المهنية

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

كن ناضجًا في حل الخلافات في علاقاتك الشخصية، ستتمكن أيضًا من مواجهة التحديات المهنية وتحقيق أفضل النتائج، لن تواجه أي مشاكل صحية كبيرة طالما أنك قوي ماليًا.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

النصف الثاني من اليوم مناسب لحل المشاكل القائمة، وقد تحصل بعض النساء أيضًا على دعم والديهن في العلاقة، سيكون العازبون محظوظين بالعثور على شخص مثير للاهتمام. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يجب على النساء الحوامل تجنب رياضات المغامرة اليوم. كما يجب عليك توخي الحذر عند رفع أي شيء ثقيل فوق رأسك.

برج العقرب مهنيا

قد تكون هناك مشاكل مرتبطة بالغرور أو سياسات العمل، ولكن يجب أن تحرص على عدم تأثير ذلك على الإنتاجية أو الأداء. سيمتلك رواد الأعمال اليوم أفكارًا جديدة ويطلقونها دون تردد.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تُسوّي بعض النساء مشاكل مالية أو عقارية عائلية، بينما قد يواجه رجال الأعمال مشاكل ضريبية. اليوم مناسب أيضًا لشراء الأجهزة الإلكترونية.

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