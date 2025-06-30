الضحية الأولى.. نادٍ يعلن إقالة مدربه بعد وداع كأس العالم

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي، إقالة ريناتو بايفا من تدريب الفريق، عقب وداع بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وخسر بوتافوجو أمام بالميراس بهدف نظيف في دور الـ16 بكأس العالم للأندية، ليغادر الفريق البرازيلي البطولة رسميًا.

بيان بوتافوجو

وأوضح النادي في بيان، أن ريناتو بايفا لم يعد مدربًا للفريق، إذ تم إبلاغه بالقرار رسميًا.

وأضاف البيان أن إدارة يعمل على تعيين مدرب جديد للفريق، من أحل مواصلة السعي نحو التتويج بالألقاب المحلية والقارية.

وكان بوتوفاجو حقق مفاجأة مدوية في دور المجموعات بالفوز على باريس سان جيرمان (بطل دوري أبطال أوروبا) بهدف دون رد في الجولة الثانية.