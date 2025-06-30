برعاية وزير الثقافة.. افتتاح معرض “حكاوي ماتريوشكا”بمركز محمود مختار الثقافي غدًا

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يتشرف الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بافتتاح معرض الفنانة/ دينا ريحان بعنوان "حكاوي ماتريوشكا" بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي Mahmoud Mokhtar Cultural Center ، غدا الثلاثاء 1 يوليو 2025 الساعة 7 مساء.

ويستمر المعرض حتى 10 يوليو 2025، وحضور الافتتاح مجاناً للجمهور.

جدير بالذكر أن الفنانة دينا ريحان، مثلت مصر في معارض عالمية مرموقة، مثل معرض “روسيا ودول البريكس في أفق ثقافي” في روما. كما عرضت تراثها من خلال اثني عشر منحوتة خزفية في معرض “بين النهرين والنيل” في السويد، والذى اقيم ضمن فعاليات أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم.

والفانة دينا ريحان، عضو هيئة تدريس في جامعة الأهرام الكندية، بكلية التصميم والفنون الإبداعية، كما تعمل أيضًا في قسم النحت بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، و تشارك معرفتها الواسعة مع طلاب برنامج الفنون البصرية.

