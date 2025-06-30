تعرف على شروط استحقاق نفقتي المتعة والزوجة وفقا للقانون

تساؤلات يومية يطرحها آلاف المواطنين، خاصة النساء، في أروقة محاكم الأسرة وصفحات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغموض والارتباك حول حقوق النفقة، واختلافها بين النفقة أثناء الزواج، ونفقة العدة، ونفقة المتعة بعد الطلاق.

ورغم وضوح النصوص القانونية، لا تزال المفاهيم مختلطة لدى قطاع واسع من الأسر، ما يجعل الكثيرين عرضة لتنازل عن حقوقهم أو الدخول في نزاعات طويلة الأمد بسبب نقص الوعي أو بطء الإجراءات.

نفقة المتعة، على سبيل المثال، هي حق للزوجة المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها، تُقدّر غالبًا بنفقة 24 شهرًا وفقًا لما تراه المحكمة، وتعد تعويضًا معنويًا وماديًا عن الطلاق المفاجئ.

لكنها تسقط إذا ثبت أن الطلاق تم برغبة الزوجة أو نتيجة خطأ جسيم من جانبها، كالإيذاء أو الخيانة.

أما النفقة الزوجية، فهي واجبة للزوجة بمجرد العقد الصحيح، ولو لم يتم الدخول بها، وتشمل الطعام، والمسكن، والملبس، وغيرها من الاحتياجات التي يقرها الشرع. لكنها تسقط قانونًا إذا ثبت نشوز الزوجة، أي امتناعها عن طاعة زوجها دون سبب مشروع.

وتعاني الأسر من تداخل النفقات وكثرة أنواع القضايا المرتبطة بها، مثل:

دعوى نفقة زوجة

دعوى نفقة صغار

دعوى متعة وعدة

دعاوى زيادة أو تخفيض نفقة

دعاوى حبس لعدم السداد

كل ذلك وسط مطالبات متزايدة من النواب و الخبراء والمحامين بسرعة الفصل في قضايا النفقة، وتوفير آليات فورية لصرف مستحقات الأطفال، إلى جانب توعية المواطنين بالفروق الجوهرية بين أنواع النفقات وشروط كل منها.