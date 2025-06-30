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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار يرحب بعقد جلسة تشاورية بين الأحزاب استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية

إسلام الغزولي
إسلام الغزولي
حسن رضوان

رحَّب إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار للشئون السياسية بالدعوة التي أعلنها حزب حماة الوطن لعقد جلسة تشاورية بين الأحزاب السياسية المصرية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أنه يتابع هذه المبادرة باهتمام بالغ باعتبارها فرصة حقيقية لتكريس مبدأ المشاركة الوطنية وتعزيز التمثيل الحزبي المتوازن.

وأكد نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يُجدد استعداده الكامل للمشاركة الفاعلة فور تلقيه الدعوة الرسمية، انطلاقًا من حرصه على دعم جهود الدولة المصرية في بناء حياة سياسية جادة ومتعددة الأطراف، تقوم على الشراكة الحقيقية بين كافة القوى الوطنية، وهو الدور الذي يقوم به الحزب منذ تأسيسه في عام ٢٠١١ ومشاركته بكافة الاستحقاقات الدستورية.

وشدد الغزولي على أن نجاح أي قائمة وطنية مرهون بمدى شفافيتها وشمولها لكافة الأحزاب التي تحمل تاريخًا سياسيًا ومسؤولية وطنية حقيقية، بعيدًا عن أية ترتيبات مغلقة قد تكرّس الإقصاء أو تُعيد إنتاج مشهد حزبي أحادي.

وأضاف أن تجاهل بعض الأحزاب الوطنية الفاعلة قد يُضعف مصداقية القائمة ويُفرّغها من مضمونها التشاركي.

وأشار إسلام الغزولي إلى أن حزب المصريين الأحرار يؤمن بأهمية أن تستند القائمة الوطنية إلى معايير عادلة وواضحة تضمن التمثيل الحقيقي لكل حزب أثبت على مدار سنوات دعمه للدولة المصرية ومؤسساتها مؤكدا أن الحوار المشترك يجب أن يكون فرصة لتصحيح المسار وضمان المشاركة السياسية الحقيقية دون انتقاء أو استبعاد.

وأضاف أن الحزب يدخل هذا المسار برؤية واضحة ترتكز على دعم الكفاءات القادرة على تمثيل الشعب وتمكين الاستحقاقات القادمة ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.

واختتم إسلام الغزولي تصريحه بتجديد التزام الحزب بالعمل تحت مظلة الدستور والقانون، والتنسيق المستمر مع كافة القوى السياسية المخلصة بما يضمن استقرار الوطن ورفعة شأنه، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة لضمان مشهد سياسي مشرف يعكس طموحات الشعب المصري في التعددية والتمثيل العادل.

حزب المصريين الأحرار شئون السياسية حزب حماة الوطن الأحزاب السياسية المصرية

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