الرئيس السيسي: يجب إنفاد المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لغزة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الكندي جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأكد الرئيس السيسي، أهمية الاستفادة من التهدئة الإقليمية الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وقال الرئيس السيسي:"يجب إنفاد المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة لقطاع غزة".

وأكد الرئيس السيسي، ان الدولة الفلسطينية المستقلة هو الضامن الوحيد للاستقرار المستدام بالشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا، اليوم، برئيس الوزراء الكندي "مارك كارني".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم التهنئة لرئيس الوزراء الكندي على فوزه في الانتخابات العامة مؤخراً، بما يعكس ثقة الناخب الكندي.

وأعرب الرئيس عن خالص التمنيات لرئيس الوزراء الكندي بالتوفيق والنجاح، مؤكداً تطلع مصر للعمل مع الحكومة الكندية من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.



أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين، كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك لاستكشاف آفاق التعاون في مختلف القطاعات محل الاهتمام المشترك.