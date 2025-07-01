متحف ركن الفاروق ينظم برنامجا ثقافيا لـ كبار السن في حلوان

استقبل قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف ركن الفاروق، مجموعة من كبار السن للاحتفال بهم في إطار نشاط المدرسة الصيفية 2 لعام 2025 بالمتحف تحت عنوان "اكتشف".

أوضحت إدارة متحف ركن الفاروق أن برنامج الحفل تضمن ندوة تحت عنوان "ألوانك في شخصيتك" ألقاها الفنان د .منصور عبد القادر ، بالإضافة إلى ورشة فنية تفاعلية تم فيها تلوين صور فوتوغرافية نادرة للملك فاروق بصحبة زوجته، وأبنائه، حيث أبدع المشاركون في تلوينها وفق رؤيتهم الخاصة، مع تحليل نفسي لكل شخصية مستوحى من علم النفس الإيجابي.

إعادة التدوير من الطبيعة

وأفادت إدارة متحف ركن الفاروق بأن برنامج الحفل شمل أيضا صنع برواز يدوي من نوى البلح كجزء من نشاط لإعادة التدوير من الطبيعة، لتُعرض فيها أعمالهم الفنية بإطارات من صنع أيديهم ، بالإضافة إلى جولة إرشادية مميزة داخل المتحف للتعرف على كنوزه، وتاريخه العريق.

يذكر أن متحف ركن الفاروق يحتوي على 1596 قطعة أثرية ترجع للعصر الملكي بمصر مثل قطع مميزة من الأثاث الخاص بالاستراحة وغرف النوم وأطقم للمائدة عليها الشعار الملكي.

ويتميز متحف ركن الفاروق بزينات من اللوحات الزيتية والتماثيل والساعات ومجموعة من القطع تقليد المجموعات الفرعونية ، أبرزها مجموعة توت عنخ آمون ومجموعة يويا وتويا ،والتي نقلت من إستراحة الملك فاروق بالهرم.