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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرارات النيابة في دهس 3 أشخاص على الطريق بمدينة نصر

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
أحمد مهدي

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة اصطدام سائق بـ أسرة حال عبورهم الطريق في مدينة نصر.

تفاصيل دهس 3 أشخاص في القاهرة

وصرحت النيابة بدفن جثامين الثلاث ضحايا وطلبت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة وكذا إجراء تحليل مخدرات للسائق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص وكريمته وحفيدته "متوفين" الطريق محل البلاغ إصطدمت بهم سيارة "تم التحفظ عليها – لاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة" نتج عن ذلك وفاتهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس – له معلومات جنائية) وتم ضبطه بمكان إختبائه بالإسكندرية، وبمواجهته علل هروبه من مكان الحادث خشية مسائلته قانونياً.

القاهرة النيابة مدينة نصر النيابة العامة سائق

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