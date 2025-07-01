جهاز الإحصاء: كل من تجاوز الـ60 عاما مستأجر أصلي وعددهم 1.6 مليون

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم تساؤلات مهمة من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي للحكومة، خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال المستشار حنفي جبالي: أتوجه بالشكر للحكومة على سرعة تقديمها للبيانات والاحصاءات المطلوبة عن الوحدات السكنية الإيجارية صباح اليوم والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارتى الإسكان والتنمية لمحلية.





ووجه المستشار الدكتور حنفي حبالي رئيس مجلس النواب سؤالا للحكومه ممثلة فى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي قائلا: هل اجريت اجتماعات تنسيقية كما طلبت فى الجلسة البرلمانية أمس مع الهيئات البرلمانية والنواب المستقلين من عدمه لاطلاعهم على البيانات المطلوبة بشأن عدد الوحدات السكنية الإيجارية.

ورد المستشار محمود فوزى قائلا: نعم دعونا مجموعه من روساء الهيئات البرلمانية والمستقلين فى حضور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ونظرا لضيق الوقت لم يتم استعراض تفصيلى للبيانات، وسيتم عرضها فى الجلسة البرلمانية الآن .

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: تلاحظ لى أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها واكررها ٣ مرات تخلو من عدد المستأجرين الأصليين وخلوها من عدد الجيل الاول.

ورد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء، الجهاز يسعى لأن توجد صورة دائمة ليكون الداعم والشريك الرئيسي لعملية صنع القرار من خلال توفير بيانات دقيقة توفر حجر الأساس لرسم السياسات الخاصة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك 4 إصدارات يصدرهم الجهاز من إجمالي 200 إصدار بدوريات مختلفة سواء شهرية أو كل شهرين أو ربع سنوية أو سنوية أو كل عشر سنوات.

وتابع: نحن نعتبر أن كل المستأجرين ومن بلغ من العمر 60 عاما في 2017، هم المستأجرين الأصليين وعددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر منهم في المحافظات 196700 في القاهرة وفي الدقلهية 111800 وفي الإسكندرية 65.21 وفي الجيزة 57843.

وأشار إلى أن ذلك نظام دولي متبع.

وبالنسبة للأجيال، قال: نعتبر كل من هو دون الـ60 عاما، هو الأجيال التالية.