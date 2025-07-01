أخبار التكنولوجيا| فيفو تطلق هاتف جديد بقدرة شحن جبارة.. وثغرة أمنية في سماعات الرأس والأذن تهاجم جهازك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أداء يتجاوز التوقعات.. وان بلس تغزو الأسوق بسلسلة هواتف جديدة

تطلق وان بلس مجموعة من الأجهزة يوم الثلاثاء المقبل (8 يوليو)، بما في ذلك هاتفان، وجهاز لوحي، وساعة ذكية، وسماعات أذن.

تعد من ضمن الأجهزة التي سيتم الإعلان عنها هي هاتف وان بلس نورد CE5 ويُعرض هاتف Nord CE5 بلونه الأسود، كما يعد من المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي بلون أبيض عاجي، مع لمسات رخامية بمجرد سقوط الضوء عليه.

بأقوى معالج وقدرة شحن جبارة .. فيفو تطلق هاتف Vivo Y19s

في أكتوبر من العام الماضي، كشفت فيفو عن هاتفها Vivo Y19s ، وهو هاتف يدعم شبكات الجيل الرابع LTE ومُزود بشريحة Unisoc T612.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت عن هاتف Y19e المزود بشريحة Unisoc T7225. وفي الربع الأخير، كشفت الشركة عن هاتفي Vivo Y19 5G و Y19s Pro المزودين بشريحة Dimensity 6300 وUnisoc T612 على التوالي.

بتصميم مذهل وسعر منافس.. تكنو تستعد لإطلاق هاتف Spark Go 2

أحدث هاتف ذكي اقتصادي من تكنو، سبارك جو 2، متوفر الآن رسميًا للشراء. يستهدف سبارك جو 2 المستخدمين الذين يبحثون عن ميزات أساسية بسعر مناسب، ويتميز بترقيات ملحوظة في الشاشة والبرمجيات والصوت.

احمي هاتفك .. ثغرة أمنية في سماعات الرأس والأذن تهاجم جهازك

اكتشف باحثون ثغرة أمنية في سماعات الرأس وسماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث من سوني وجيه بي إل وغيرها، لتعرض جميع أجهزة Apple للاختراق عبر Wi-Fi.

على الجانب الآخر تسمح الثغرات الأمنية لمجرمي الإنترنت باختطاف سماعات الرأس عبر البلوتوث ويمكن تفعيل هذه الثغرات عبر تقنية بلوتوث BR/EDR أو بلوتوث منخفض الطاقة (BLE). ويُعد التواجد في نطاق البلوتوث شرطًا أساسيًا.