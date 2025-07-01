رئيس الحكومة اللبنانية: انسحاب إسرائيل أساس تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب

أكد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، أن تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن أن يتم دون انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” .



وفي وقت سابق، نددت الدولة اللبنانية بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني المنتهك لوقف إطلاق النار المفعل بالرعاية الفرنسية،والأمريكية وبمشاركة الأمم المتحدة.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية في استشهاد سيدة لبنانية، وإصابة 20 مدني آخرين ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون لتحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل من أجل وضع حد، ولوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الدولة اللبنانية التي تلتزم بالقرارات الدولية بينما تضرب إسرائيل بعرض الحائط تلك القرارات الدولية حسب بيان الرئاسة اللبنانية.

