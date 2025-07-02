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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين شيري تيجو 7 وهافال H6 HEV 2026

شيرى تيجو 7 وهافال اتش 6 اتش اى فى 2026
شيرى تيجو 7 وهافال اتش 6 اتش اى فى 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى تيجو 7 وهافال H6 HEV موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للسائق، ونظام الثبات الإلكترونى، و ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه .

محرك شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 110 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026

هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026

تحتوي سيارة هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، حساسات للركن، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات للركن، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، و ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني .

محرك هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026

هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026

تنتج سيارة هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026 قوة 113 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 233 نيوتن/متر .

سعر هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026

هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026

تباع سيارة هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 795 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 شيرى تيجو 7 هافال اتش 6 اتش اى فى موديل 2026 شيرى تيجو 7 موديل 2026

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