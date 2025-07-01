اختناق 12 شخصا بحريق داخل منزل بفايد في الإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع اليوم باحدى العمارات السكنية الواقعة بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا باندلاع حريق باحدى العمارات السكنية المكونة من أربع طوابق بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

دفعت أجهزة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم السيطرة على الحريق وتجرى الأن عمليات التبريد.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف حيث تم نقل المصابين المصابين بالاختناق إلى المستشفى .