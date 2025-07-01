غدا.. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لختم كتاب شرح علل الترمذي

تعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف احتفالية كبرى غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بالجامع الأزهر.

تقام الاحتفالية بمناسبة ختم كتاب «شرح علل الترمذي» للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، بشرح الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، مع منح الحاضرين إجازة بالكتاب.

ويحضر الاحتفالية نخبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، في مقدمتهم، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من علماء الحديث الشريف، وطلبة العلم، والباحثين من داخل مصر وخارجها.