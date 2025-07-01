مصرع فتاة خنقًا على يد والدتها في أخميم بسوهاج

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية راح ضحيتها فتاة في السابعة عشر من عمرها، بعدما أقدمت والدتها على خنقها حتى فارقت الحياة، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بين الفتاة وشقيقتها الصغرى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوصول المدعوة "دنيا س. ع. م."، 17 عامًا، عاملة بمصنع أحذية وتقيم بدائرة المركز، جثة هامدة إلى مستشفى أخميم المركزي.

وبمناظرة الجثة، تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجات بمنتصف الرقبة من الأمام، دون وجود إصابات ظاهرية أخرى.

وبسؤال والدها المدعو "سمير ع. م. ع."، 52 عامًا، عامل، أفاد بأن نجلته سقطت من أعلى درجات سلم المنزل مما أدى إلى إصابتها ووفاتها، وقام بنقلها إلى المستشفى على الفور.

وكشفت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عن مفاجأة، حيث تبين عدم صحة أقوال الأب، وأن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليها، وتُدعى "صفاء ع. م. ن."، 50 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية.

وباستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وأفادت بأنها قامت بالتعدي على نجلتها بالسب والضرب وخنقها بيديها بقصد تأديبها، عقب مشاجرة نشبت بين المجني عليها وشقيقتها الصغرى "شادية"، 11 عامًا، تلميذة.

وبمواجهة الأب بما جاء بأقوال زوجته، أقر بصحتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.