جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

ووفقا لجدول أعمال هذه الجلسة، يستكمل المجلس مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، انتقادات حادة من النواب ضد الحكومة بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، لا سيما في ظل عدم توافر البيانات الإحصائية اللازمة لتسهيل اتخاذ الموقف اللازم بشأن تعديل القانون.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في جلسة أمس: “الحكومة أتت إلى البرلمان، وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة”.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، انتقادات حادة من الأغلبية والمعارضة إلى الحكومة بسبب عدم توافر البيانات المفصلة والمدققة بشأن الإيجار القديم.

وقال رئيس النواب: “سيتم الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد”، داعيا جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلون، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى، قائلًا: “سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة، دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة”.

وأنهى رئيس مجلس النواب كلمته، قائلا: “لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة”.