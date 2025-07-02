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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح فرع دار المعارف ببنها لدعم الثقافة بأسعار مخفضة تصل إلى 25%

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، فرع دار المعارف الجديد بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة بنها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي ونشر الفكر المستنير لمواجهة الأفكار المتطرفة.

 يأتي هذا الافتتاح ضمن احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.
وأكد المحافظ، في كلمته خلال الافتتاح، أن الثقافة المصرية لطالما كانت ركيزة أساسية في تشكيل الوعي العربي ومقاومة حركات التطرف والأفكار الظلامية والجماعات غير الوطنية ، مشددا على أهمية تغيير الأفكار المغلوطة من خلال نشر الثقافة الصحيحة، مؤكدًا أن افتتاح دار المعارف يمثل جزءًا من جهود الدولة لتصحيح المسار بعد أن كادت فئة ضالة تبعد مصر عن طريقها القويم.
وأضاف أن محافظة القليوبية تزخر بالعديد من العلماء والمفكرين والمثقفين والأدباء والفنانين، وما زالت منبعًا للمواهب المتميزة. وأشار إلى أن فرع دار المعارف الجديد لا يقتصر على عرض إصدارات الدار فحسب، بل يضم أيضًا أكثر من 20 دار نشر عربية من دول مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الروايات وكتب الأدب واللغة.
وتزخر المكتبة الجديدة بعدد هائل من الكتب في مختلف المجالات الثقافية، التاريخية، الأدبية، الدينية، وكتب الأطفال. ومن أبرز الكتب المعروضة "جينات المصريين" للكاتب أحمد حسن، الحائز على جائزة الدولة التقديرية في المعرض الدولي للكتاب. كما تشمل المكتبة عددًا من الكتب الدينية الهامة، على رأسها "مختصر خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم"، وكتب قصص القرآن الكريم والتفسير، مثل "تاريخ الطبري". وللأطفال، تتوافر سلسلة "المكتبة الخضراء" التي تضم حكايات مثل "سندريلا"، "أطفال الغابة"، و"المغامرون الخمسة". هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الروايات العربية والأجنبية، وروايات الأديب الكبير طه حسين، وعدد من الكتب التاريخية ككتاب "إخناتون بين التاريخ والأدب".

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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