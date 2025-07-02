الجيش السوداني يتصدى لهجوم كبير على مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان



أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم كبير على مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان.



وافادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في وقت سابق السيطرة على بلدة الدبيبات في ولاية جنوب كردفان.

وفي وقت لاحق، أعلنت القوات المسلحة السودانية العثور على مقابر جماعية أثناء تطهير مناطق جنوب أم درمان مؤخرا والتي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا الدعم السريع.

وأشارت القوات المسلحة السودانية في بيان لها إلى أنها أطلقت سراح عدد كبير من المواطنين ومتقاعدين من القوات النظامية الذين اعتقلتهم مليشيا أسرة دقلو على أساس عرقي من داخل منازلهم دون ذنب اقترفوه.

وأبان البيان السوداني، أن الميليشيا احتفظت بالمعتقلين داخل مدرسة بمنطقة الصالحة كدروعا بشرية في أوضاع غير إنسانية حيث كان عدد المعتقلين 648 مواطنا ،

ولفت البيان الي استشهاد 465 من جملة المعتقلين بسبب الإهمال ونقص الطعام و العلاج والدواء حيث تم دفنهم في مقابر جماعية بعضها يحتوي على أكثر من 27 شهيدا - منطقة الصالحة .

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