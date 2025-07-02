مفاجأة في الأهلي بشأن تجديد عقد إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد حسن عن توصية من الكابتن محمود الخطيب بتعديل وتجديد عقد إمام عاشور.

كتب أحمد حسن :"

هناك توصية من الكابتن محمود الخطيب بتعديل وتجديد عقد إمام عاشور ليتساوى مع راتب الفئة المميزة حاليًا وذلك تقديرا لنسب مشاركات اللاعب ومجهوده مع الفريق".

يبدو أن رحلة كريم نيدفيد داخل جدران النادي الأهلي تقترب من محطتها الأخيرة، في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب انتقاله إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، تحت قيادة المدير الفني علي ماهر، الذي يعتبره البعض بمثابة الأب الروحي للاعب منذ بداياته.

التحرك يأتي بعد سلسلة من المواسم التي شهدت تراجع ظهور نيدفيد في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على مركزه، إلى جانب المعاناة الطويلة التي لازمته بسبب الإصابات المتكررة، ما جعله يبحث عن مساحة أكبر للظهور واستعادة بريقه داخل المستطيل الأخضر.

نيدفيد، خريج أكاديمية الأهلي، صعد للفريق الأول في موسم 2014-2015 تحت إشراف الإسباني جاريدو، ثم تنقل بين عدة أندية على سبيل الإعارة مثل حرس الحدود ووادي دجلة، قبل أن يعود إلى الأهلي مجددًا، وخرج الموسم الماضي لمودرن سبورت في تجربة لافتة حقق خلالها إنجازًا تاريخيًا بقيادة الفريق لحصد كأس رابطة الأندية، وهي أول بطولة رسمية في تاريخه.

ورغم أن الإصابات عرقلت مسيرته كثيرًا، إلا أن اللاعب يملك سجلًا مشرفًا مع الأهلي؛ حيث توج بـ5 ألقاب دوري، و2 كأس مصر، وسوبر محلي، إلى جانب لقب دوري أبطال أفريقيا. وقد خاض بقميص الشياطين الحمر 94 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يأمل أن تكون خطوته المقبلة بوابة العودة للواجهة، وسط توقعات بأن يشكل إضافة قوية لفريق سيراميكا، خاصة في ظل العلاقة المميزة التي تجمعه بعلي ماهر.