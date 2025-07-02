نادي الشباب السعودي يُوافق على إعارة «حمد الله» إلي الهلال .. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن موافقة نادي الشباب السعودي"حمدالله" إلى صفوف الهلال.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نادي الشباب السعودي يوافق على إعارة "حمدالله" إلى صفوف الهلال".



وكان قد قال الهلال في بيان عبر حساباته الرسمية، إن تعاقده مع حمد الله على سبيل الإعارة، حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره فلومينينسي البرازيلي، مساء الجمعة المقبل، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب كامبينج وورلد بمدينة أورلاندو الأمريكية.

ويأتي انضمام حمد الله لـ"الزعيم" في ظل غياب المهاجم الصربي، ألكسندر ميتروفيتش، عن البطولة العالمية بداعي الإصابة.