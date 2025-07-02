مشادة في الهواء.. الإفراج عن الجزائري يوسف بلايلي بعد توقيفه بمطار باريس

أُفرج مساء الأربعاء عن الدولي الجزائري يوسف بلايلي بعد ساعات من توقيفه في مطار "شارل ديجول" بالعاصمة الفرنسية باريس، على خلفية مشادة وقعت أثناء رحلة جوية قادمة من نيويورك.

وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن الواقعة حدثت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، حيث تم توجيه اتهام لبلايلي، البالغ من العمر 33 عامًا، بسبب ما وُصف بـ"السلوك غير اللائق تجاه طاقم الطائرة"، وهو ما استدعى تدخل السلطات الفرنسية فور هبوط الرحلة.

وفي وقت لاحق، أصدر مكتب المدعي العام في باريس بيانًا أكد فيه رفع قرار الحبس الاحتياطي عن اللاعب، موضحًا أن "ملابسات الحادث لا تستوجب مواصلة الاحتجاز"، دون أن تُوجَّه إليه أي تهم رسمية حتى الآن.

من جانبه، أوضح حفيظ بلايلي، والد اللاعب، أن المشادة نشبت إثر مطالبة طاقم الطائرة حفيده الصغير بربط حزام الأمان، وهو ما تطور لاحقًا إلى احتكاك لفظي، مؤكدًا أن يوسف تعرض لـ"إهانة" من قبل الشرطة الفرنسية، على حد تعبيره، رغم مكانته كلاعب دولي.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة اقتياد بلايلي من الطائرة مكبل اليدين، وهو ما أثار موجة استياء بين جماهيره، مطالبين بضرورة احترام اللاعبين العرب والتعامل معهم وفق المعايير الإنسانية.

من جهتها، أصدرت الخطوط الجوية الفرنسية بيانًا مقتضبًا نقلته وكالة "فرانس برس"، أكدت فيه الواقعة، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم تقدموا بشكوى رسمية ضد أحد الركاب، ما أدى إلى استدعاء الجهات الأمنية المختصة في المطار.

وأشارت مصادر قريبة من الملف إلى أن تدخل رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي، الذي يلعب له بلايلي منذ الموسم الماضي، ساهم في تسريع عملية الإفراج عن اللاعب، فيما لا يزال شقيقه الذي كان برفقته قيد التحقيق .

وكان بلايلي شارك مؤخرًا مع الترجي في منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تألق في مباراة فريقه أمام لوس أنجلوس إف سي، مسجلًا هدف الفوز وتوج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، قبل أن يغيب عن المواجهة الأخيرة ضد تشيلسي الإنجليزي بسبب الإيقاف، في بطولة غادرها الفريق من دور المجموعات بعد فوز وخسارتين.

ويمتلك يوسف بلايلي مسيرة كروية حافلة، حيث سبق له تمثيل أندية أوروبية وعربية، أبرزها أنجيه، بريست، وأجاكسيو في فرنسا، إضافة إلى فترات احتراف في الدوريين السعودي والقطري. وعلى المستوى الدولي، خاض اللاعب 54 مباراة بقميص منتخب الجزائر، وساهم في تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.