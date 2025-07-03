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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الخميس

الأسماك
الأسماك

شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم، الخميس 3 يوليو 2025، حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المصرية، مع تفاوت طفيف في بعض الأصناف بين الجملة والتجزئة، في ظل استمرار الطلب المتزايد مع بداية موسم الصيف.

أسعار الأسماك اليوم:

البلطي الكبير: من 82 إلى 86 جنيهًا للكيلو.

البلطي المتوسط: من 74 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

البوري الكبير: من 160 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

البوري الصغير: من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

القاروص والوقار: من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

السبيط (كاليماري): من 220 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا: من 100 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري بأنواعه:

الجمبري الكبير: من 520 إلى 620 جنيهًا للكيلو.

الجمبري المتوسط: من 200 إلى 400 جنيه للكيلو.

الجمبري الصغير: من 180 إلى 400 جنيه للكيلو.

الجمبري المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا للكيلو.

الجمبري الجامبو: 479 جنيهًا للكيلو.

الجمبري الوسط: 323.80 جنيهًا للكيلو.

السبيط: 408.90 جنيهًا للكيلو.

فيليه بلطي: 185.90 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا: 149.20 جنيهًا للكيلو.

ماكريل مجمد: 108 جنيهات للكيلو.

سردين مجمد: 105.50 جنيهًا للكيلو.

بلطي أسواني (رسمي): 94–95 جنيهًا للكيلو.

رؤية عامة للسوق

تعكس الأسعار الحالية حالة من التوازن بين العرض والطلب، مع توفر كميات مناسبة من المنتجات البحرية في الأسواق.

ويتوقع أن تشهد بعض الأصناف ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار مع نهاية الأسبوع، خاصة مع تزايد حركة الشراء في المدن الساحلية والمصايف.

أسعار الأسماك الجمبري الأسواق المصرية

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