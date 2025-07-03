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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد العربى ينظم لقاء منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى المتحركة ونظيره الكويت

الاتحاد العربي
الاتحاد العربي
ياسمين تيسير

أقيمت اليوم المباراة الدولية الودية العربية الأولى لاتحاد العربى للكراسى المتحركة منذ إنشاء فى شهر مايو الماضى ،بين المنتخب الوطنى والكويت والتى أنتهت بفوز الأخير  45 / 40.


المباراة على هامش إفتتاح البطولة العربية لكرة السلة للسيدات للمنتخبات ،التى تقام حاليا فى مصر.


وتاتى أقامة المباراة ضمن بروتوكول التوأمة الموقع بين الاتحاد العربى للأصحاء والاتحاد العربى على الكراسى المتحركة،ونتج عنها تنظيم المباراة الدولية على هامش البطولة العربية للسيدات، وهى خطوة مهمة للعبة.

ونظرا لقوة المباراة فقد تم الإتفاق بين مسئولى المنتخب الوطنى عن طريق ،مى زين الدين رئيسة اتحاد السلة على الكراسى المتحركة ،وناصر العجمى نائب رئيس نادى الكويت الكويتى ورئيس بعثة الفريق فى معسكره الإعدادى فى مصر ،على إقامة مباراة ثانية بين المنتخبين ويقام اللقاء الأربعاء المقبل بصالة الشباب والرياضة فى مدينة 6 أكتوبر.


وقال ناصر العجمى نائب رئيس نادى الكويت الكويتى ورئيس بعثة الفريق فى معسكره الإعدادى فى مصر ،أن فريق نادى الكويت هو ممثل منتخب الكويت فى البطولات ضم البعثة ١٥ لاعبا ، ونسعى خلال المعسكر إلى إقامة العديد من المباريات الودية التى يحقق الفريق خلال استفادة كبيرة ظهرت فى لقاء مصر والكويت ،حيث كان اللقاء قويا مما جعل مدرب المنتخبين يطلبان إقامة مباراة أخرى.


وقال ان منتخب الكويت يستعد لخوض منافسات بطولة غرب آسيا للأندية التى ستقام فى الاردن خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجارى،،ووجه  ناصر العجمى شكره وتقديره للاتحاد العربى والاتحاد المصرى لكرة السلة على الكراسى المتحركة برئاسة مى زين الدين،على بحفاوة الاستقبال وتسهيل إقامة المباراة وغيرها من الدعم اللوجيستي.


ومن جانبها اشادت مى زين الدين رئيسة اتحاد السلة على الكراسى المتحركة، رئيسة لجنة التطوير بالاتحاد العربى ،بالتعاون مع الدول الأعضاء فى الاتحاد العربى ومن بينهم دولة الكويت الشقيقة


واكدت مى زين الدين ، نفتخر بتمثيل مصر في هذا الحدث الهام، ونسعى جاهدين لأن نكون جزءًا فاعلًا في دفع رياضة كرة السلة للكراسي المتحركة إلى آفاق جديدة عربيًا ودوليًا، وهذ اللقاءات والفعاليات تاتى على خلفية مشاركتنا في الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة في الكويت، والذي يعد خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون العربي وتوحيد الجهود لتطوير اللعبة على مستوى المنطقة، وحاليا تدور نقاشات مكثفة للاتفاق حول إقامة العديد من البطولات العربية على مستوى الأندية والمنتخبات سواء فى مصر أو الكويت ،ثم بقية الدول العربية أعضاء الاتحاد العربى.


وأُعلن رسميًا عن إشهار الاتحاد العربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، خلال اجتماع تأسيسي عقد الكويت بمشاركة 10 دول عربية، مقسمة إلى الدول الإفريقية وتضم مصر، السودان، الصومال، تونس ،والدول الآسيوية: الكويت، السعودية، العراق، لبنان، فلسطين، الأردن ،بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الدول العربية، وبحضور نخبة من الشخصيات الرياضية العاملة في مجال رياضة ذوي الإعاقة.


وتم اختيار عادل سليم، نائب ،رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسى المتحركة، نائبًا لرئيس الاتحاد العربى عن قارة إفريقيا بالتزكية ، ومى زين الدين رئيسة اتحاد السلة على الكراسى المتحركة (مصر) – رئيسة لجنة التطوير.. ومحمود عبد العزيز (مصر) – رئيس اللجنة الفنية،وذلك عقب إعلان تأسيس الاتحاد رسميًا الأربعاء 14 مايو 2025.


وأسفرت الجلسة التأسيسية عن انتخاب عباس وناس، رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، رئيسًا للاتحاد العربي، إلى جانب انتخاب مروان العميل، أمين عام اللجنة البارالمبية اللبنانية، نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، و عادل سليم، ممثل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، نائبًا للرئيس عن قارة إفريقيا بالتزكية.
،كما تم أختيار عادل سليم رئيسا للمكتب التنفيذى بالتزكية أيضا. 
كما تم انتخاب محمد الخزاعلة من المملكة الأردنية الهاشمية أمينًا عامًا للاتحاد العربي.

الاتحاد العربي صدي البلد الكويت

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