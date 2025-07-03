لن أنساك أبدا.. نجم الهلال السعودي ينعى ديوجو جوتا

نعى روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال السعودي ومنتخب البرتغال، زميله ديوجو جوتا، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي توفي إثر تعرضه لحادث سير مروع.

وكتب نيفيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “إنستجرام”: “يقولون إننا لا نفقد الأشخاص حقا إلا عندما ننساهم، وأنا لن أنساك أبدا”.

ونعى نادي ليفربول الإنجليزي، نجمه ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، بعد تعرضه لحادث سير في اسبانيا.

وكتب ليفربول عبر موقعه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي ليفربول ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير في إسبانيا".

وأضاف: "لن يُدلي نادي ليفربول بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوجو وأندريه وأصدقائهما وزملائهما وموظفي النادي، وهم يحاولون تجاوز هذه الخسارة الفادحة.. سنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم".

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جوتا

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سيارة جوتا التي كان يستقلها مع شقيقه أندريه، خلال عطلتهما في إسبانيا، انحرفت بشكل مفاجئ، ما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة.

وأضافت أن بعض المتواجدين بموقع الحادث اتصلوا برقم الطوارئ (122)، بعد امتداد النيران المتواجدة على جانب الطريق.

وأوضحت أن انحراف السيارة، قد يكون نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2020، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع وولفرهامبتون.

ولعب جوتا 182 مباراة بقميص ليفربول، أحرز 65 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.