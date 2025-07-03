سنفتقدكم.. كريستيانو رونالدو ينعي ديوجو جوتا وشقيقه بكلمات مؤثرة

نعى كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، زميله ديوجو جوتا، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي توفي إثر تعرضه لحادث سير مروع.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه على فيسبوك: "هذا غير منطقي، توا كنا مع بعض في المنتخب الوطني توا كنت متزوج لعائلتك، ولزوجتك وأولادك، أبعث بالتعازي وأتمنى لهم كل القوة في العالم. أعلم أنك ستكون دائما معهم. ارقد بسلام ديوغو وأندريه سنفتقدكم جميعًا".

ونعى نادي ليفربول الإنجليزي، نجمه ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، بعد تعرضه لحادث سير في اسبانيا.

كريستيانو رونالدو

وكتب ليفربول عبر موقعه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي ليفربول ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير في إسبانيا".

وأضاف: "لن يُدلي نادي ليفربول بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي، ويطلب احترام خصوصية عائلة ديوجو وأندريه وأصدقائهما وزملائهما وموظفي النادي، وهم يحاولون تجاوز هذه الخسارة الفادحة.. سنواصل تقديم دعمنا الكامل لهم".

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جوتا

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سيارة جوتا التي كان يستقلها مع شقيقه أندريه، خلال عطلتهما في إسبانيا، انحرفت بشكل مفاجئ، ما تسبب في اندلاع حريق بالسيارة.

وأضافت أن بعض المتواجدين بموقع الحادث اتصلوا برقم الطوارئ (122)، بعد امتداد النيران المتواجدة على جانب الطريق.

وأوضحت أن انحراف السيارة، قد يكون نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يذكر أن النجم البرتغالي انضم إلى نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2020، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع وولفرهامبتون.

ولعب جوتا 182 مباراة بقميص ليفربول، أحرز 65 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.