قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد يكرم النجمة لقاء سويدان عن مسلسل حرب الجبالي .. صور
مستشفيات غزة تستقبل 118 شهيدا و581 إصابة خلال 24 ساعة
تزوج قبل 11 يوما وترك 3 أطفال.. معلومات عن جوتا بعد وفاته في حادث مروع
رئيس زراعة الشيوخ: 30 يونيو تحقق طفرة إنتاجية في البلاد
بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك
عرض خليجي.. والد أشرف داري يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي
هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟.. الإفتاء تجيب
باقي خطوة| لاعب جديد يقترب من الزمالك.. ما القصة؟
فرانشيسكا ألبانيز: آن الأوان لوقف دعم اقتصاد الإبادة الجماعية في غزة
جماهير ليفربول تودّع «جوتا».. وتنكس علم الريدز
هيقلب الموازين.. تحديث جديد لـ جوجل لتطبيق الصور الشهير Google Photos
انقلاب سيارة وإصابة 3 أشخاص على صحراوي أطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز مدينة العلمين الجديدة

افتتاح المركز التكنولوجي
افتتاح المركز التكنولوجي

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قام بتطوير 34 جهاز مدينة من إجمالي 57 مدينة مخططة، وآخرها جهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال لدعم اللازم في جميع مراحل التطوير من خلال نشر المنظومة والتطبيقات بالمراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين التي تيسر على المواطن تلقى الخدمات من خلال الشباك الواحد.

وقالت إنه تم ربطه من خلال المنظومة بالإدارات المعنية بإنهاء إجراءات الخدمة، فضلًا عن المُشاركة في التصميمات المعمارية الداخلية بالمركز التكنولوجي وتحليل البيانات وتركيب وتشغيل البنية المعلوماتية من شبكات وخطوط ربط بمركز البيانات الرئيسي وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل منظومة خدمات المواطنين بمقرات أجهزة المدن، وكذا تأهيل وتدريب ورفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية والإدارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكدت حرص الوزارة على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات والجهات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الدعم وبناء القدرات لاستكمال وتحديث قاعدة البيانات وتطوير الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتقديم من خلال مركز البنية المعلوماتية والمكانية التابعة للوزارة مختلف أوجه الدعم لتطوير مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تمت ميكنة 180 خدمة بشكل كامل تقدم من خلال منظومة خدمات المواطنين بأجهزة المدن العمرانية الجديدة، وتمت إتاحة 56 خدمة على البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، وهى من أهم وأكثر الخدمات طلبا، حيث تشمل خدمات عقارية ومالية وخدمات تراخيص المباني والمحلات وخدمات المرافق، وكذا خدمة التصالح فى مخالفات المباني وخدمة تقنين وتوفيق الأوضاع وغيرها من الخدمات، وجاريط إعداد باقي الخدمات لإطلاقها على المنصة الرقمية.

من جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمحافظات لتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات، ودعم جهود جذب الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات.

وأكدت سعي الوزارة بصورة مستمرة لمتابعة تقديم الخدمات بالمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالخدمات المحلية علي المواطنين، وتقليل زمن الحصول على الخدمة وتذليل أي عقبات، والاستفادة من التطور الذي شهدته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الجماهيرية للمواطنين بأعلي جودة وأسرع وقت.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وتوفير أكثر من وسيلة للدفع للتيسير على المواطنين خلال ترددهم على المراكز التكنولوجية للحصول على الخدمات التي تقدمها، خاصة مع زيادة عدد تلك الخدمات والملفات التي تهم المواطنين، وعلى رأسها منظومة التصالح على مخالفات البناء والمحال العامة والبناء وغيرها من الخدمات اليومية.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تضمن السرعة والدقة والشفافية.

وأوضح أن المركز سيوفر العديد من الخدمات مثل التراخيص، الشئون العقارية، خدمات المرافق، وطلبات المستثمرين، وغير ذلك، عبر نظام مميكن يقلل التكدس ويوفر الوقت والجهد، كما تم ربط عدد من الخدمات بمنصة مصر الرقمية، ما يتيح للمواطنين إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمركز.

وأشار الوزير إلى أن هذا المركز بجانب باقي المراكز التكنولوجية بأجهزة المدن الجديدة، تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتسهم في تعزيز ثقة المتعاملين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير الجهاز الإداري للدولة.

التنمية المحلية المركز التكنولوجي العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

عمرو دياب

يضم 15 أغنية وماليش بديل الأبرز.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

رضوى الشربيني

زعلانين عليكي مش منك.. رضوى الشربيني توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

معرض الفيوم للكتاب

إقبال جماهيري على معرض الفيوم للكتاب.. وورش الأطفال تخطف الأنظار

بالصور

صدى البلد يكرم النجمة لقاء سويدان عن مسلسل حرب الجبالي .. صور

النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان

ندوة توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان لأعضاء مركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

احتفالات ثقافية وفنية بثورة 30 يونيو بمراكز ومدن الشرقية

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

تحذير طبي من الماسكرا المقاومة للماء: قد تضر العيون

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

عمرو دياب

ابنته مفاجأة الألبوم.. عمرو دياب يطرح " ابتدينا" علي جميع المنصات

صورة عايدة رياض علي ظهر ميسي

عايدة رياض تثير الجدل: لقيت ميسي راسمني على ضهره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد