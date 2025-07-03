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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرت 5 ساعات.. فريق طبي يُعيد الحياة لركبة مريضة خمسينية بجراحة ناجحة

فريق طبي ببني سويف التخصصي
فريق طبي ببني سويف التخصصي

في قصة شفاء مؤثرة تُجسد المعنى الحقيقي للطب الإنساني، تمكن  فريق طبي بمستشفي بني سويف التخصصي في استعادة  الأمل والحركة لمريضة تبلغ من العمر 55 عامًا، بعد معاناة استمرت لسنوات بسبب مضاعفات عملية تركيب مفصل ركبة أُجريت خارج المستشفى.

كانت المريضة قد حضرت إلى العيادة الخارجية وهي تعاني من آلام شديدة بالركبة اليمنى، واعوجاج حاد نتيجة تحرك المفصل الصناعي القديم الذي تم تركيبه قبل ست سنوات، ما أدى إلى محدودية شديدة في الحركة وعدم القدرة على المشي.

وبتوجيهات من  الدكتور أحمد صادق مدير المستشفى، ومتابعة الدكتورة إيمان البنا نائب المدير  الدكتور حمادة سعد – رئيس قسم العظام، تم تشكيل فريق طبي متخصص تحت إشراف الدكتور وليد حسن – استشاري جراحة العظام، لتقييم الحالة وتحضير المريضة لإجراء عملية دقيقة لاستبدال المفصل القديم بمفصل ركبة مرتجع بمواصفات خاصة.

استغرقت الجراحة نحو خمس ساعات، وشملت استخراج المفصل التالف وتركيب مفصل بديل متقدم تقنيًا، يتناسب مع الحالة الفريدة للمريضة. 

وتكللت العملية بالنجاح، حيث تمكنت السيدة  من الوقوف والمشي في فترة وجيزة بعد العملية، وسط فرحة غامرة لها ولعائلتها.

يُعد هذا التدخل الجراحي الأول من نوعه في مستشفيات شمال الصعيد، ويعكس كفاءة الكوادر الطبية وقدرتها على إجراء العمليات الدقيقة وفق أعلى المعايير.

ضم الفريق الطبي المعالج:

د. وليد حسن – استشاري العظام  د. شادي عادل – أخصائي العظام  د. أحمد عبد المنعم – نائب العظام د. باسل محمود – نائب العظام  د. هند رأفت – أخصائي التخدير
فريق التمريض م. عزه عيس  م. دينا جمال 
م. دعاء قرني م. هدير عبدالحميد

وتم توثيق الحالة بالصور الإشعاعية قبل وبعد الجراحة، والتي أظهرت الفرق الكبير والنجاح الفني للعملية.

هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الجراحية بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة  ، ويُجسد رسالة مستشفى بني سويف التخصصي في تقديم رعاية صحية متميزة تُعيد الأمل لمرضاها

بني سويف بني سويف التخصصي عملية نادرة

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