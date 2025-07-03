المهاجم المالي على رادار الزمالك.. صفقة هجومية تشعل الميركاتو |خاص

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الإدارة بدأت خطوات جادة في التفاوض مع المهاجم المالي فيلي تراوري، نجم نادي السويحلي الليبي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الزمالك فتح قنوات اتصال غير رسمية مع اللاعب، في محاولة لجس نبضه بشأن ارتداء قميص القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع ناديه الليبي.

وأضاف أن هناك إعجابًا كبيرًا داخل النادي بقدرات تراوري الهجومية، خاصة بعد تألقه اللافت مع فريقه الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا وصناعة 7 أهداف في 25 مباراة، ما جعله هدفًا واضحًا للزمالك في ميركاتو الصيف.

وتسعى إدارة الزمالك حاليًا للحصول على موافقة مبدئية من اللاعب بشأن الانتقال، قبل بدء مرحلة التفاوض الرسمي مع إدارة السويحلي الليبي.

ويبلغ تراوري من العمر 24 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف أولمبيك باماكو المالي، قبل الانتقال إلى مازيمبي الكونغولي، ثم خاض تجربة إعارة مع نادي دون بوسكو الكونغولي، وعاد بعدها إلى مازيمبي، لينتقل لاحقًا إلى السويحلي الليبي الذي شهد انطلاقته التهديفية الكبيرة.