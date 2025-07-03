آرني سلوت يودّع جوتا رسالة حزينة لعائلته: لن تمشوا وحدكم أبدًا

في مشهد يختلط فيه الحزن بالعجز، عبّر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، عن صدمته العميقة وحزنه الشديد عقب وفاة المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير مروع وقع صباح اليوم الخميس بالقرب من منطقة زامورا في الأراضي الإسبانية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدا التأثر واضحًا في كلمات سلوت، الذي قال بأسى: "ماذا أقول؟ ماذا يمكن لأي شخص أن يقول في مثل هذا الوقت، حيث الصدمة والألم شديدان للغاية؟".

وأضاف: "أتمنى لو كانت لديّ الكلمات، لكنني أعلم أنني لا أملكها. كل ما لديّ هو مشاعر أعلم أن الكثيرين سيشاركونها حول شخص ولاعب أحببناه كثيرًا، وعائلة نهتم بها بصدق".

وتابع المدرب الهولندي حديثه بنبرة إنسانية: "أفكاري الآن ليست كمدرب، بل كأب وابن وأخ وعم، وهذه هي الروابط التي جمعت ديوجو وأندريه بعائلتهما. لقد فقدوا ما لا يُصدق، وخسارتهم لا يمكن تصورها".

وأردف برسالة واضحة لعائلة الراحلين: "رسالتي إليهم بسيطة جدًا - لن تمشوا وحدكم أبدًا. اللاعبون، والجهاز الفني، وكل من ينتمي إلى نادي ليفربول، معكم، ومما رأيته اليوم، يمكنني القول إن عائلة كرة القدم الأوسع أيضًا تضعكم في قلوبها".

واختتم سلوت كلماته قائلًا: "ردود الفعل لم تكن فقط بسبب المأساة، بل تعبيرًا عن المحبة والاحترام الذي يكنه الجميع لديوجو جوتا وشقيقه، وللطف والإنسانية التي ميزت هذه العائلة. لقد تركوا أثرًا عميقًا لا يُمحى".

يُذكر أن وفاة جوتا، أحد أبرز نجوم ليفربول في السنوات الأخيرة، شكلت صدمة قوية داخل الوسط الرياضي الأوروبي، حيث توالت ردود الفعل من الأندية واللاعبين، الذين عبّروا عن حزنهم لفقدان نجم موهوب وشخص محبوب داخل وخارج الملعب.