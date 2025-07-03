مصرع شاب في حادث مروع بسوهاج

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، أسفر عن وفاة شاب في منتصف العشرينات من عمره، تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين:" السيارة الميكروباص قيادة المدعو عبد المجيد ع. ع. م، 31 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة مركز البلينا- الدراجة البخارية قيادة المدعو الحسيني ع. ع. ع، 26 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة مركز سوهاج".

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن اصطدام المركبتين وجهًا لوجه، مما أسفر عن وفاة قائد الدراجة البخارية في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما حدث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.