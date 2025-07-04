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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل الفيلم اللبناني “مشقلب” قبل عرضه 10 يوليو

فيلم مشقلب
فيلم مشقلب
قسم الفن

ينطلق فيلم مشقلب للمنتجة التنفيذية نادين لبكي  في دور العرض اللبنانية ابتداءً من 10 يوليو الجاري وقريبًا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

“مشقلب” هو  فيلم لبناني مؤثر، تلعب فيه المخرجة اللبنانية المرشحة للأوسكار نادين لبكي دور المنتجة التنفيذية، حيث من المقرر إطلاقه  في دور السينما اللبنانية ابتداءً من 10 يوليو، مع خطة لتوسيع مجال الإطلاق خلال موسم الصيف ليشمل دول الشام والخليج العربي وبعض الدول الأوروبية.

وقد كان من المقرر عرض "مشقلب" محليًا بشكل محدود، لكن اكتسابه شهرة كبيرة بعد جولة بارزة في المهرجانات الدولية، دفع منتجيه إلى توسيع استراتيجية التوزيع استجابةً للطلب الدولي والإقليمي المتزايد.

وبينما تشهد المنطقة أزمات متفاقمة ونزوحًا ومحوًا ثقافيًا، يأتي "مشقلب" كفعل مقاومة فنية في توقيت حاسم، إذ يقدم الفيلم نظرة إنسانية على الصدمة الجماعية وروح الصمود المستمرة في منطقة غالبًا ما يُساء تمثيلها أو يتم تجاهلها. 

وبينما تهيمن صور الصراع على العناوين الرئيسية، يعيد "مشقلب" صياغة السرد، ليكشف بشكل عميق عن الجوانب الشخصية والشعرية والعالمية لذلك.

يأخذ فيلم "مشقلب" تاريخ لبنان الحديث المضطرب خلفيةً له، بدءًا من انتفاضة 2019 وصولًا إلى الانفجار بشكل حرفي للحياة اليومية في 2020، ويروي أربع قصص جريئة وسوداوية كوميدية وإنسانية عميقة تكتشف المعنى وسط كل هذه الفوضى. 

وبذكاء حاد وعمق عاطفي، يلتقط الفيلم عبثية البقاء في مكانٍ أصبحت فيه الفوضى أمرًا روتينيًا وأصبح الصمود طبيعة ثانوية. 

وعلى الرغم من أن موضوعات الفيلم متجذرة بعمق في الواقع اللبناني، فإن صداها يتردد في منطقة يصبح فيها الضحك هو خط الدفاع الأخير... وهو أقوى أشكال المقاومة.

يجمع "مشقلب" أربع قصص مؤثرة لمخرجين لبنانيين بارزين، وهم لوسيان بورجيلي (غداء العيد)، ووسام شرف (حديد نحاس بطاريات)، وبان فقيه (Keep It Together)، وأريج محمود (بيروت: 6:07). 

ويضم الفيلم طاقم تمثيل من أبرز المواهب في لبنان، من بينهم منال عيسى (السباحتان) ورودريج سليمان (المسافر) وفرح شاعر (غداء العيد) وحنان الحاج علي (باب الشمس). 

يقود المشروع المنتج بشارة مزنر إلى جانب المنتجين التنفيذيين نادين لبكي وخالد مزنر، مع المنتجين المشاركين عبلة خوري ولارا كرم شيكيرجيان.

وقد حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي بمصر، حيث فاز بجائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور) وكانت عروضه الثلاثة في المهرجان كاملة العدد، ثم عُرض في قاعة ممتلئة بالجمهور في معهد العالم العربي في باريس، قبل مشاركته في مهرجان الفيلم العربي في زيورخ ومهرجان واشنطن السينمائي الدولي وغيرها.

مشقلب نادين لبكي السينما اللبنانية

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