قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور
5 لاعبين يقتربون من الرحيل عن مانشستر يونايتد
رئيس إيران: دول المنطقة اتخذت مواقف مسؤولة خلال الحرب مع إسرائيل
الأهلي يعلن التعاقد مع فريال أشرف
العرض 16 يوليو .. طرح البوستر الرسمي لـ فيلم الشاطر
الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الغد في الإسكندرية
بعد توليه المسؤولية.. من هو يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد؟
هدنة قريبة؟ ترامب يتوقع ردًا من حماس خلال ساعات .. ومؤشرات على توافق مبدئي | خبير يوضح
سعر جاك JS4 موديل 2022 أعلى فئة.. للباحثين عن الـ SUV
شعار سوريا الجديد.. ما لا تعرفه عن العقاب الذهبي ورسائله الخمس
مصدر أمني ينفي واقعة انتـ حار أسرة من أعلى كوبري بالدقهلية
هل خطأ الطبيب المؤدي للوفاة قـ .ـتل خطأ؟.. حسام موافي يحسم الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لعددٍ من مراكز الإصلاح
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لعددٍ من مراكز الإصلاح
كتب محمد عبدالله :

كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).


باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.


وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.


وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

النائب العام المستشار محمد شوقي المستشار محمد شوقي اخبار الحوادث النائب العام محمد شوقي قسم أول مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

معاش

كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

ترشيحاتنا

معرض الفيوم للكتاب

جامعة الفيوم تؤكد دورها المجتمعي والثقافي في ندوة بمعرض الكتاب

بوستر حفل تامر حسني والشامي

تبدأ من 850 جنيها.. أسعار تذاكر حفل تامر حسني والشامي بمهرجان العلمين

فيلم هجير

أمل الحجار: هجِير ليس مجرد فيلم .. بل تجربة سعودية تعكس هويتنا | خاص

بالصور

محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور

محلية النواب
محلية النواب
محلية النواب

خلطة سحرية بمكونات طبيعية لعلاج الشعر التالف .. بخطوات بسيطة

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان

طريقة عمل لفائف البطاطس المحشوة بالدجاج والجبنة.. أكلة سهلة وسريعة

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

أغنية ارجعلها من ألبوم ابتدينا.. علامات بتقولك لازم تسمع كلام الهضبة

ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد