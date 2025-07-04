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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ قنا: الصعيد وتنميته شغلي الشاغل .. ولدينا تمويل 210 ملايين دولار

محافظ قنا
محافظ قنا
قسم التوك شو

قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطن في الصعيد انعكس في تضاعف الاستثمارات التي وجهت منذ 2014 وحتى الآن أضعاف ما رصد على مدار 30 أو 40 عاما سابقة.

وأضاف محافظ قنا خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الصعيد بدأ يأخذ حظه من التنمية لكي ينخرط في عملية الإنتاج ويصبح جزء من اقتصاد الدولة.

ولفت إلى الصعيد وتنميته هو شغله الشاغل، موضحا أنه على مدى السنوات السابقة تم تنفيذ المخطط والمستهدف من المشروعات، وأن برنامج صعيد مصر تم إمداده نحو عام لينتهي في أكتوبر 2025، كما أن المبلغ المخصص له تم صرفه بالكامل.

مشروعات البنية الأساسية

وأشار إلى أن محافظة قنا تجاوزت نحو 210 مليون دولار، وتم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيث كانت تعاني بعض المدن من عدم وجود صرف صحي.

قنا محافظ قنا خالد عبد الحليم الصعيد السيسي

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