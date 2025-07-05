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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

iOS 26 يضيف ميزة مثيرة للجدل في FaceTime.. إيقاف المكالمة عند كشف العري

iOS 26
iOS 26
شيماء عبد المنعم

يأتي تحديث iOS 26 الجديد من آبل بمجموعة من الميزات المنتظرة، مثل تصميم Liquid Glass الجديد، وتحسينات شاملة على تطبيقات الرسائل، المحفظة، CarPlay، وغيرها.

ولكن ميزة غير معلنة تم رصدها مؤخرا في النسخة التجريبية بيتا من iOS 26، أثارت جدلا واسعا حيث يتم تجميد مكالمات FaceTime تلقائيا عند رصد حالة تعر أثناء الاتصال.

خاصية لحماية الأطفال لكنها تطال البالغين


عند إعلان iOS 26، كشفت آبل عن أدوات جديدة لتعزيز سلامة الأطفال ضمن الحسابات العائلية، بما في ذلك خاصية تمنع ظهور محتوى عار أثناء مكالمات FaceTime، وتقوم بتعتيم الصور العارية في ألبومات الصور المشتركة، وكانت هذه الميزة موجهة بشكل أساسي لحسابات الأطفال.

لكن وفقا لاختبار أجراه حساب iDeviceHelp على منصة إكس، فإن هذه الخاصية يبدو أنها مفعلة حاليا لكل المستخدمين، وليس فقط الأطفال، عند رصد تطبيق FaceTime لأي مشهد يحتوي على عري، يتم تجميد الفيديو والصوت تلقائيا، وتظهر رسالة تنبيه على الشاشة تطلب من المستخدم إما استئناف المكالمة أو إنهاؤها.

جدل حول الخصوصية


أثار هذا التصرف استياء بعض المستخدمين، حيث اعتبر البعض أن تطبيق هذه الخاصية على البالغين يمثل تعديا على الخصوصية، من أبرز التعليقات التي لاقت تفاعلا، ما نشره أحد المستخدمين قائلا: “رغم تفهمي لدوافع هذا القرار، لا يحق لأي شركة أو جهة أن تفرض رقابة على البالغين، ما يحدث تعد سافر على الحريات الشخصية”.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت هذه الخاصية مفعلة عن قصد لكل المستخدمين، أم أنها مجرد خلل في النسخة التجريبية التي تطبق آليات الحماية المخصصة للأطفال على الجميع.

كيف تعمل ميزة الأمان؟


تجدر الإشارة إلى أن نظام الحماية هذا يعمل بالكامل على الجهاز، دون إرسال أي صور أو مقاطع فيديو إلى خوادم آبل، يتم تحليل المحتوى محليا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن آبل لا ترى الصور أو تعرف محتوى المكالمة.

iOS 26 آبل مكالمات FaceTime

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