المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة مواد مخدرة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.



وقد أحالت النيابة العامة المتهم "شرقاوي. ع" ومقيم الوحدة الجديدة - قسم ثان شبرا الخيمة - في الجناية رقم ٣٥٨٦٣ لسنة ٢٠٢٤ ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٦٣٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرين مخدرين وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) علي النحو المبين بالتحقيقات.



واختتم أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه قانوناً.