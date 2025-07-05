بالأسماء.. حالتا وفاة و11 مصابا في حادث الطريق الإقليمي بمستشفي الباجور

أعلنت مستشفى الباجور في محافظة المنوفية عن وصول حالتين وفاة و11 مصابا في حادث بين ميكروباصين علي الطريق الإقليمي قبل مدخل الطريق الصحراوي.

وجاءت أسماء المتوفين “ أسامة عبّد العليم إبراهيم شلبي 45 سنة عامل من منوف، شريف محمود عبّد الونيس إبراهيم 38 سنة عامل من الخور أشمون”.

وجاءت أسماء المصابين “ يحيي عبّد الفتاح 37 سنة الخور أشمون، صلاح هلال 15 سنة سمادون أشمون، مصطفي علام حمودة 10 سنوات طليا اشمون، علي مهني حمودة 14 سنة طليا اشمون، عبد الله أسامة عبّد الوهاب 28 سنة السادات، علي فتحي عبّد الرحمن 55 سنة شطانوف أشمون، عبّد العزيز رجب عبد العزيز أحمد 25 سنة شطانوف، عبد اللطيف السيد علي 27 سنة دروة أشمون، احمد صبحي محمد سيد أحمد 26 سنة سنتريس أشمون ، سيدة مجهولة، طفلة مجهولة”.

وتم رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى الباجور لتقديم كل الدعم للمصابين.