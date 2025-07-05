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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"المؤتمر" يعلن أسماء 4 مرشحين للشيوخ على المقاعد الفردية بالقاهرة

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
عبد الرحمن سرحان

أعلنت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، برئاسة القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، الدفع بـ4 مرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، وقال نائب رئيس "المؤتمر"، إن العدد مرشح للزيادة مع استمرار الاجتماعات التنظيمية والتشاورات داخل الحزب.

وأضاف أن الأسماء التي تم الدفع بها حتى الآن تعبر عن تنوع الخبرات والكفاءات التي يحرص حزب المؤتمر على تمثيلها تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن المرشحين الأربعة يتمتعون بسجل مهني مشرف وقدرة على تمثيل دوائرهم بفاعلية.

وجاءت الأسماء التي أعلنها الحزب على النحو التالي:
    •    الدكتور أحمد أنور - رئيس لجنة حقوق الإنسان بأمانة القاهرة. 
    •    اللواء أحمد فتحي جوهر - رئيس لجنة الأمن القومي بأمانة القاهرة 
    •    الدكتور محمد الشوربجي - رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة القاهرة
    •    الدكتورة غادة عباس - رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بأمانة القاهرة

وأكد القبطان محمود جبر، فى تصريحات له، أن الحزب عقد خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات التنظيمية المكثفة بتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، على مستوى العاصمة، بحضور قيادات الأقسام والأمانات النوعية، وذلك في إطار الاستعداد لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المهم، الذي يمثل محطة دستورية وسياسية محورية في مسار الجمهورية الجديدة.

وأضاف نائب رئيس الحزب، أن الدفع بهذه الكفاءات يأتي استكمالًا لرؤية الحزب في دعم الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والتأثير، سواء على مستوى العمل العام أو في مجالاتهم التخصصية، مشددًا على أن هناك تنسيقًا يوميًا بين أمانة القاهرة وغرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد نائب رئيس الحزب، لمتابعة مستجدات المشهد الانتخابي وتقييم الموقف في مختلف الدوائر.

وأشار القبطان محمود جبر، إلى أن أمانة القاهرة بالحزب ستقدم كل أشكال الدعم اللوجستي والتنظيمي للمرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات جماهيرية ولقاءات ميدانية للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف الدوائر، مشددًا على أن الحزب يحرص على أن تكون حملاته قائمة على الالتزام والانضباط واحترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

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