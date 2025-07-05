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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"أحمد وزير" أمين النور ببنى سويف يترشح لمجلس الشيوخ بالمحافظة

الدكتور أحمد يحيى
الدكتور أحمد يحيى
عبد الرحمن سرحان

تقدم الدكتور أحمد يحيى وزير، أمين حزب النور ببني سويف، اليوم السبت، بأوراق ترشحه رسميًا لـ انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 عن الدائرة الفردية بمحافظة بني سويف.

وجرى تقديم الأوراق بمحكمة بني سويف الابتدائية، في إطار الاستعدادات الجارية للسباق الانتخابي المرتقب.

وقد اختار "يحيى وزير" رمز (الفانوس) لخوض الانتخابات، ولكن لن يتم اعتماده قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفتحت لجان تلقى أوراق الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، أبوابها فى التاسعة صباحا، وذلك فى اليوم الأول من فتح باب الترشح لعضوية المجلس الذى يستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان المنوطة باستقبال طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الشيوخ تبدأ فى تلقى الاوراق المطلوبة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير فى استقبال الطلبات يبدأ اعتبارًا من الخامسة وحتى الثانية ظهرًا.

وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5- شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

انتخابات مجلس الشيوخ حزب النور مجلس الشيوخ محافظة بني سويف الفانوس

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