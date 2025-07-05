حماة الوطن: ننافس على جميع المقاعد الفردية بالشيوخ في مختلف المحافظات

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب يستعد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدا أن الحزب سيخوض المنافسة على جميع المقاعد الفردية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح سليمان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحزب لم يصدر بعد إعلانا رسميا بشأن مرشحيه ضمن القوائم الانتخابية، وهو ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات القادمة.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ «٢٠٢٥- ٢٠٣٠»، اليوم السبت وتستمر حتى الخميس المقبل، ويتم إعلان أسماء المرشحين ورموزهم في ١١ يوليو الجارى.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025 وفي الداخل يومي 4 و5 من نفس الشهر.