اتفاق قريب أم مناورة جديدة؟.. الرقب: اجتماع حاسم للحكومة الإسرائيلية والإعلان خلال أيام

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إنه حتى الآن لم يصدر ردّ صريح من الحكومة الإسرائيلية بشأن الهدنة مع حركة حماس، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى وجود اتفاق قريب في هذا الشأن، خاصة في ظل إعلان حماس موافقتها بشكل واضح على شروط الهدنة.

التحفّظات المطروحة

وأضاف الرقب خلال مداخله هاتفيه له لبرنامج اليوم المذاع على قناه dmc أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعًا مهمًا اليوم السبت، لمناقشة الموقف من الهدنة والرد على التحفّظات المطروحة من قبل حماس، مؤكدًا أن من أبرز نقاط الخلاف، رفض الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وهو أحد البنود التي كانت معلنة في الهدنة السابقة، وأبدت حماس تمسّكها به.

ضغوط دولية كبيرة

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن موافقة حماس على الهدنة، رغم هذه التحفّظات، تشير إلى وجود ضغوط دولية كبيرة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يعلن ترامب رسميًا عن تفاصيل الاتفاق خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.