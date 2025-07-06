الأهلي لا يفرط في الهدف.. ياسين مرعي أولًا والجزار بديلًا محتملًا

أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي لا يزال لديه رغبة قوية في ضم ياسين مرعي، مدافع فريق فاركو، وهناك اتجاه للحصول عليه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال هشام، عبر برنامجه "بلس 90" المذاع على قناة النهار الفضائية: "هناك قناعة بمستوى ياسين مرعي، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن استعارته لمدة موسم، قد يتم اللجوء إلى شراء عقده بشكل رسمي."

وأضاف: "الأهلي متمسك بضم مرعي، نظرًا لكونه لاعبًا جيدًا ويقدم أداءً مميزًا، وفي حال تعثرت الصفقة، سيتم التوجه نحو التفاوض مع محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي."