قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنيا يقرر صرف مساعدات عاجلة وشراء أدوية لحالات إنسانية بمستشفى الصدر
دعاء اليوم الحادي عشر من المحرم .. ردد أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
الإحتلال يفجر مواقع في منطقة الجولان تابعة للجيش السوري
ساعة جوف الليل.. اغتنمها فهي أرجى وقت لقبول الدعاء
بالقانون.. تعرف على الجهة المسئولة عن تمويل زيادة بدل جهود المهن الطبية
5 علامات تؤكد ذكاء طفلك المبكر.. انتبه لها قبل أن تضيع
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات تطالب بإخلاء مناطق في شمالي غزة
أبرز مباريات اليوم الأحد 7-6-2025 والقنوات الناقلة
إصابة 13 شخصًا في تصادم سيارتي ميكروباص بطريق «جهينة - طهطا» بسوهاج
اختار طريق الدم بإرادته..النيابة العامة تنشر مرافعتها فى قضية سفاح المعمورة .. فيديو
مفتي الجمهورية: ندعو بالرحمة لضحايا الطريق الإقليمي.. ونسأل الله الشفاء للمصابين
واشنطن تشهر سلاح الرسوم مجددا.. هل يبدأ الهجوم التجاري الأمريكي على العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب النور يدفع بـ 3 من قياداته للترشح في انتخابات الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

بدأ حزب النور الدفع بمرشحيه على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تقدم اليوم الأحد ثلاثة من قيادات الحزب بأوراق ترشحهم رسميًا في محافظات كفر الشيخ والقاهرة والبحيرة، في إطار استعدادات الحزب لخوض السباق الانتخابي.

ففي كفر الشيخ، تقدم السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، بأوراق ترشحه عن الدائرة الفردية، واختار رمز "الفانوس"، على أن يتم اعتماد الرمز بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويمتلك "خليفة" خبرة برلمانية سابقة، حيث شغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في 2012، كما يشغل منصب نائب رئيس الحزب منذ عام 2011 وحتى الآن. ويحمل مؤهل ليسانس آداب وتربية قسم اللغة العربية، وعمل مدرسًا بجامعة الإمام بالسعودية بين 1990 و1996، ويعمل حاليًا رجل أعمال وصاحب شركة حراء للتوكيلات التجارية.

وفي القاهرة، دفع الحزب بالمهندس محمد شكري، أمين حزب النور بالمحافظة، لخوض الانتخابات عن الدائرة الفردية، حيث تقدم بأوراق ترشحه واختار أيضًا رمز "الفانوس"، بانتظار اعتماده رسميًا من الهيئة.

ويعد "شكري" من الكوادر البارزة بالحزب، إذ يشغل عضوية الهيئة العليا، واللجنة الاقتصادية والصناعية، ويدير شركة "ترست لأنظمة الشباك الحديثة".

 كما تولى مناصب تنفيذية في عدة مصانع، ويملك خبرة مهنية في تطوير الأداء الصناعي. 

ويحمل مؤهلًا في الهندسة الميكانيكية ودبلومة في الإدارة، إلى جانب حصوله على دورات متقدمة في القيادة وتطوير كفاءة المصانع.

أما في البحيرة، فتقدم الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب السابق، بأوراق ترشحه عن الدائرة الفردية، واختار رمز "الكرسي".

ويمتلك "صلاح خليفة" سجلًا تشريعيًا لافتًا، إذ كان عضوًا باللجنة التشريعية بمجلس النواب، وشارك في إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، ويعد من الخبراء في الصياغة القانونية وقياس أثر التشريعات. حصل على ليسانس حقوق، وماجستير في القانون العام، ويعد حاليًا باحث دكتوراه في القانون الجنائي، ويعمل محاميًا متخصصًا في الجنايات والقضايا الاقتصادية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، أمس السبت 5 يوليو، ويستمر حتى 10 يوليو الجاري، على أن يُجرى التصويت بالخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، وفي الداخل يومي 4 و5 من نفس الشهر.

حزب النور المقاعد الفردية انتخابات مجلس الشيوخ كفر الشيخ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

ترشيحاتنا

امام عاشور

الأهلي: إمام عاشور تلقى عرضين من السعودية براتب كبير

الاهلي

صفقة جديدة تقترب من الانضمام إلى الأهلي

عادل امام

يسرا تحتفل بظهور الزعيم في فرح حفيده: "مبروك لحبيبي الكبير والعظيم عادل إمام"

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد