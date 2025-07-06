حزب النور يدفع بـ 3 من قياداته للترشح في انتخابات الشيوخ

بدأ حزب النور الدفع بمرشحيه على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث تقدم اليوم الأحد ثلاثة من قيادات الحزب بأوراق ترشحهم رسميًا في محافظات كفر الشيخ والقاهرة والبحيرة، في إطار استعدادات الحزب لخوض السباق الانتخابي.

ففي كفر الشيخ، تقدم السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، بأوراق ترشحه عن الدائرة الفردية، واختار رمز "الفانوس"، على أن يتم اعتماد الرمز بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويمتلك "خليفة" خبرة برلمانية سابقة، حيث شغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في 2012، كما يشغل منصب نائب رئيس الحزب منذ عام 2011 وحتى الآن. ويحمل مؤهل ليسانس آداب وتربية قسم اللغة العربية، وعمل مدرسًا بجامعة الإمام بالسعودية بين 1990 و1996، ويعمل حاليًا رجل أعمال وصاحب شركة حراء للتوكيلات التجارية.

وفي القاهرة، دفع الحزب بالمهندس محمد شكري، أمين حزب النور بالمحافظة، لخوض الانتخابات عن الدائرة الفردية، حيث تقدم بأوراق ترشحه واختار أيضًا رمز "الفانوس"، بانتظار اعتماده رسميًا من الهيئة.

ويعد "شكري" من الكوادر البارزة بالحزب، إذ يشغل عضوية الهيئة العليا، واللجنة الاقتصادية والصناعية، ويدير شركة "ترست لأنظمة الشباك الحديثة".

كما تولى مناصب تنفيذية في عدة مصانع، ويملك خبرة مهنية في تطوير الأداء الصناعي.

ويحمل مؤهلًا في الهندسة الميكانيكية ودبلومة في الإدارة، إلى جانب حصوله على دورات متقدمة في القيادة وتطوير كفاءة المصانع.

أما في البحيرة، فتقدم الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب السابق، بأوراق ترشحه عن الدائرة الفردية، واختار رمز "الكرسي".

ويمتلك "صلاح خليفة" سجلًا تشريعيًا لافتًا، إذ كان عضوًا باللجنة التشريعية بمجلس النواب، وشارك في إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، ويعد من الخبراء في الصياغة القانونية وقياس أثر التشريعات. حصل على ليسانس حقوق، وماجستير في القانون العام، ويعد حاليًا باحث دكتوراه في القانون الجنائي، ويعمل محاميًا متخصصًا في الجنايات والقضايا الاقتصادية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، أمس السبت 5 يوليو، ويستمر حتى 10 يوليو الجاري، على أن يُجرى التصويت بالخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025، وفي الداخل يومي 4 و5 من نفس الشهر.