رسميًا.. آرسنال يعلن ضم زوبيميندي من ريال سوسيداد

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسيداد، لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ووقع زوبيميندي، البالغ من العمر 26 عامًا، على عقد يمتد لخمس سنوات مع "الجانرز"، في صفقة قدرتها تقارير صحفية بـ51 مليون جنيه إسترليني.

وتمكن النادي اللندني من حسم الصفقة متفوقًا على منافسيه في البريميرليج، ليفربول ومانشستر سيتي، اللذين أبديا رغبة قوية في ضم اللاعب.

ويعد زوبيميندي هدفا طويل الأمد للمدرب ميكيل أرتيتا، الذي سعى لتعزيز خط الوسط بعد رحيل الثنائي توماس بارتي وجورجينيو، حيث تشكل الصفقة إضافة قوية للمحور الدفاعي للفريق.

وبدأ زوبيميندي مسيرته في أكاديمية ريال سوسيداد، وخاض 180 مباراة في الليجا مع الفريق الأول، كما شارك في 18 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني.

ومن المنتظر أن يجد اللاعب دعمًا في آرسنال بوجود مواطنه وزميله السابق ميكيل ميرينو، الذي انضم إلى الفريق الصيف الماضي.

وتعد صفقة زوبيميندي الثانية لآرسنال هذا الصيف، بعد التعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا قادمًا من تشيلسي.