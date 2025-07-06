إطلاق حملة جديدة لتوعية السائقين بخطورة الإدمان .. تفاصيل

كشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تفاصيل إطلاق حملة جديدة لتوعية السائقين بخطورة الإدمان.

وتابع وهبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب، مقدمة برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم محاور عمل الصندوق هو المحور الوقائي.

وأكد أن الحملة هدفها رفع الوعي لدى السائقين بخطورة المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات مثل تنشيط الذاكرة والقدرة على العمل لفترة أطول.

واختتم أنه تم إطلاق فيديوهات توعوية تؤكد أن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة لها عوامل خطورة كبيرة وتجعل الشخص المتعاطي عنده انفصال تام عن الواقع وعدم القدرة على تقدير المسافات.