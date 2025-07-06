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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز أبحاث النانوتكنولوجي بجامعة حلوان يستقبل طالبات من كلية البنات جامعة عين شمس للتدريب الصيفي

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

في إطار الدور الرائد الذي تقوم به جامعة حلوان في دعم البحث العلمي وتطوير المهارات العملية للطلاب في مختلف التخصصات، أعلن مركز أبحاث النانوتكنولوجي بالجامعة، عن استقبال التدريب الصيفي لعدد من طالبات كلية البنات  جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور أحمد بكر البساطي مدير المركز.

حيث استضاف المركز خلال فترة التدريب عدد 39 طالبة من تخصصات الفيزياء، الفيزياء والرياضيات، الفيزياء والكيمياء،  الفيزياء والحاسب، والفيزياء الخاص، ليتم التدريب بإجمالي عدد 30 ساعة تدريبية، وشمل البرنامج التدريبي مقدمة عن أساسيات المواد النانومترية وتطبيقاتها المختلفة، إضافة إلى تدريب عملي على تحضير العينات باستخدام جهاز الطحن بالكرات (Ball Milling)، لفهم المعايير المختلفة المؤثرة في تقليل حجم جزيئات المواد.

كما يتضمن التدريب استخدام جهاز Zeta Sizer لقياس متوسط حجم الجزيئات قبل وبعد عملية الطحن، إلى جانب التدريب النظري والعملي على مجموعة من أجهزة المركز البحثية.

وفي هذا السياق، صرّح  الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمراكز البحثية والعلمية، وتحرص على تعزيز دورها في تأهيل الكوادر البحثية من الطلاب والطالبات على مستوى الجامعات المصرية، لما تمثله هذه المراكز من ركيزة أساسية في دعم البحث العلمي التطبيقي وربط المعرفة النظرية بالجانب العملي بما يخدم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي هذا التدريب في إطار سعي مركز أبحاث النانوتكنولوجي بجامعة حلوان إلى تقديم خبراته وإمكاناته البحثية للطلاب من مختلف الجامعات المصرية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

جامعة حلوان البحث العلمي مركز أبحاث النانوتكنولوجي

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